Estado de saúde de Itamar é grave, aponta boletim médico

O gabinete do senador Itamar Franco (PPS-MG) distribuiu nesta sexta-feira, 1º, boletim do Hospital Albert Einstein informando sobre o estado de saúde do parlamentar. O hospital informa que Itamar segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em tratamento de uma pneumonia.

"O diagnóstico de pneumonia aguda fibrosante e organizada foi possível através de biopsia do pulmão", informa o boletim. "Trata-se de um quadro grave e seu tratamento é realizado com corticoesteroides em altas doses".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diz ainda que o senador "encontra-se sob ventilação mecânica com necessidade de baixo fluxo de oxigênio". E que "o exame de medula óssea utilizado para avaliação da resposta ao tratamento da leucemia linfocítica aguda mostrou remissão completa".