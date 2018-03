Estado de saúde de Eunício evolui bem, diz boletim médico

BRASÍLIA - Boletim médico divulgado no ínicio da tarde desta sexta-feira, 24, informa que o quadro clínico do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), está “estável” e sem “intercorrências”. O senador foi internado na manhã de quinta-feira, 23, em hospital em Brasília para retirada da vesícula.

“O hospital Santa Lúcia informa que o quadro clínico do paciente, senador Eunício Oliveira, está evoluindo muito bem, de forma estável e sem intercorrências”, diz trecho do boletim.

O documento é assinado pelo cirurgião geral, Dr. Jaldo Aguiar Barbosa e pelo diretor técnico Dr. Raul Sturari