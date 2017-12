Estado de saúde de Antônio Carlos Magalhães piora

O médico do senador Antonio Carlos Magalhães (DEM-BA), de 79 anos, o infectologista Davi Uip, confirmou na madrugada desta sexta-feira que o estado de saúde do senador teve uma significativa piora e que o quadro é considerado grave. ACM está internado no Incor, na capital paulista, desde o dia 14 de junho. A informação de que o parlamentar teria sofrido uma parada cardíaca e teria sido reanimado pela equipe médica não foi confirmada pelo médico, que não deu mais detalhes da saúde do senador. ACM sofre de problemas renais, diabetes e é cardíaco.