Estado de saúde de Alencar segue estável Boletim divulgado ontem pelo Hospital Sírio-Libanês informou que o estado de saúde do vice-presidente José Alencar continua clinicamente estável e ele respira normalmente, sem auxílio de aparelhos e sem sedação. Alencar segue internado na UTI, após submeter-se a cirurgia de alta complexidade no domingo. No procedimento, que durou quase 18 horas, os médicos retiraram uma porção do intestino delgado, uma parte do intestino grosso e dois terços do ureter, canal que liga o rim à bexiga, onde foram encontrados um tumor de cerca de 12 centímetros de diâmetro e outros 8 tumores menores. Alencar luta contra o câncer desde 1997.