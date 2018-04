Estado de saúde de Alencar é estável, diz hospital

O estado de saúde do vice-presidente da República, José Alencar, é estável e vem apresentando boa evolução, informou nesta terça-feira, 3, o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês. Na segunda, Alencar foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital para a Unidade Crítica Coronariana, para dar continuidade ao processo de recuperação. Ainda segundo o boletim, o vice-presidente já se alimenta por via oral e conversa normalmente, sem apresentar na voz resquícios da cirurgia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na edição de ontem do programa semanal de rádio Café com o Presidente, disse estar convencido da recuperação de Alencar. Segundo Lula, o seu vice mostra uma "disposição imensa" para voltar a trabalhar. "Eu estou convencido que, nos próximos dias, nós teremos ele (Alencar) no Palácio do Planalto", disse Lula.