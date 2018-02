Estado de saúde cardíaca de Alencar é estável O estado de saúde do vice-presidente da República, José Alencar, é estável do ponto de vista cardíaco, informa o boletim médico mais recente do Hospital sírio-libanês. Na tarde de quinta-feira, Alencar apresentou mal-estar e teve enfarte agudo do miocárdio. Alencar foi transferido na noite de ontem para a Unidade Coronária (semi-intensiva), e continua em tratamento do tumor intestinal.