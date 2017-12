Estado de ACM é estável, informa boletim do Incor O quadro clínico do senador Antonio Carlos Magalhães (PFL-BA), 79 anos, permanece estável, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira, 9, pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo(Incor). ACM está internado desde a última quarta-feira para tratamento de pneumonia. "Nas últimas 24 horas, o paciente evoluiu com discreta melhora da função renal e com quadro respiratório sob controle. Seus parâmetros cardíacos e hemodinâmicos permanecem estáveis e sua capacidade de comunicação e de cognição continua dentro da normalidade. O senador seguirá internado na Unidade de Terapia Intensiva do Incor para tratamento medicamentoso e monitorização contínuos, sem data prevista de alta", informa o boletim. Segundo o Incor, além dos especialistas do próprio instituto - professores doutores David Uip, Roberto Kalil e José Otávio Costa Auler Júnior -, passam a compor a equipe médica que assiste o paciente os doutores Jorge Pereira (pneumologista) e César Araújo (radiologista), médicos particulares do senador. Um novo boletim médico será divulgado somente a partir das 12 horas de sábado, 10, "salvo ocorram intercorrências importantes no quadro clínico que motivem edição extra do informativo médico".