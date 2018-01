Estádios do Mundial custaram um total de R$ 8,4 bilhões Os estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo consumiram, no total, R$ 8,4 bilhões. Esse foi o custo oficial das arenas, de acordo com balanço divulgado pelo Ministério do Esporte em dezembro passado. Desse valor, R$ 3,8 bilhões saíram do BNDES, por meio da linha de crédito criada especialmente para as obras.