Estadao.com.br trará ficha digital de candidatos a vereador

Para tornar possível aos paulistanos conhecer cada um dos cerca de mil candidatos que disputam as 55 cadeiras da Câmara Municipal de São Paulo, o portal estadao.com.br lança nesta quinta-feira o projeto Vereador Digital, um serviço destinado a mostrar quem são eles e o que se propõem a fazer em troca do voto do eleitor. Assim, será possível ao internauta acessar pelo portal entrevistas gravadas por cada um dos candidatos, em que falam das propostas que pretendem pôr em prática caso sejam eleitos. Essas entrevistas integram páginas específicas para cada concorrente. Nessas páginas, eles respondem a perguntas feitas pelos jornalistas do portal - entre elas sua área de atuação, o que consideram o principal problema da cidade, político predileto, ídolo e time para o qual torcem. Nas páginas, o internauta terá à disposição dados biográficos, informações sobre escolaridade e renda, filiação partidária, o número na urna, além de foto e link para o site oficial do candidato. Os cerca de mil vídeos terão em média três minutos de duração cada um e vão permitir revelar um perfil inédito da classe política paulistana. O conjunto de fichas eletrônicas ocupa um espaço de 10 gigabytes de memória - espaço que poderia abrigar nada menos que 2.500 músicas ou 10 mil fotos digitais. Por meio de recursos multimídia, o site também explica o funcionamento da Câmara Municipal e qual é o papel de um vereador. O tempo total de gravação deverá superar a casa de 50 horas. Para montar o Vereador Digital, foram necessários quase dois meses, para localizar e contatar os candidatos, diretamente e através de seus partidos, por telefone, e-mail e carta. Até o momento, mais de 500 já foram entrevistados. Candidatos que ainda não tenham sido ouvidos poderão entrar em contato com a coordenação de produção do projeto para a devida inclusão. Com base nesse banco de dados, as equipes do Grupo Estado produzirão uma série de reportagens que ajudarão o eleitor paulistano a entender melhor a política local e a conhecer seus representantes na Câmara Municipal. Esse conteúdo será veiculado pelo portal estadao.com.br, pelo Estado, pelo Jornal da Tarde e também pela Rádio Eldorado. Para entrar em contato com a produção do projeto Vereador Digital, candidatos a vereador devem procurar Giulianna Correia, pelos telefones (11) 3722-0259 e 3722-0343 ou através do e-mail producaotv@estadao.com.br.