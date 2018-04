Estadao.com.br tem apuração e entrevistas ao vivo

Com alguns cliques além dos três botões que pressionará hoje na urna eletrônica, o eleitor-internauta encontrará hoje no portal www.estadao.com.br uma série de serviços, apuração em tempo real de todas as cidades onde haverá votação e uma ampla grade de programação, ao vivo, na TV Estadão. O site de apuração dos votos foi incrementado, em relação ao primeiro turno, e apresenta novas opções. Além do painel personalizado com até dez cidades, a livre escolha, é possível acompanhar a contagem dos votos por região do País ou simplesmente clicar, em um painel na parte superior da página, no nome de cada cidade. A TV Estadão entra no ar às 17 horas, horário em que se fecham as urnas em todo o País. Além de comentários sobre as pesquisas de boca-de-urna e sobre a própria apuração, que já terá começado, o internauta acompanhará as últimas notícias com os correspondentes em Belo Horizonte, Salvador, Rio, Brasília e Porto Alegre. Ainda na TV Estadão, haverá entrevistas com jornalistas do Grupo Estado e com personalidades paulistas de setores como saúde, educação, cultura e terceiro setor. A programação seguirá até o fim da apuração, na noite de hoje. OLHO NAS PROMESSAS Ferramentas inéditas lançadas já no primeiro turno pelo portal continuam a ajudar os indecisos, até o último minuto. Uma das mais inovadoras é o Eu Prometo - onde estão listadas as propostas, divididas por setor, dos políticos que disputam o segundo turno. A ferramenta ainda permite comparar o perfil completo e o programa dos candidatos - como Marta Suplicy (PT) e Gilberto Kassab (DEM), em São Paulo - e ler a declaração de bens entregue ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao longo dos próximos quatro anos, esses dados coletados e checados pela equipe do portal poderão ser usados para cobrar os vencedores ou ver se eles cumprem tudo com que se comprometeram. ROTA E MAPAS Quem não votou no primeiro turno e agora vai às urnas encontra mais uma ferramenta útil, o Onde Votar. É só digitar os números da zona e da seção - que podem ser localizados no título de eleitor - e a ferramenta indica o endereço no mapa, disponível para impressão. É possível traçar a rota de casa até o local de votação. Tão logo termine a apuração em todo o País, o portal atualizará outro serviço inédito, o Geografia do Voto - mapa com o resultado destas eleições e das três anteriores (de 1996, 2000 e 2004) em todos os municípios brasileiros. Além de conferir o ranking dos partidos com mais vitórias nas urnas, há um recurso interativo: ao selecionar uma legenda, o mapa fica colorido nas cidades em que venceu. Cada partido tem sua cor própria, o que permite facilmente comparar o desempenho e a evolução de cada um em pouco mais de uma década.