Estadão libera acesso à cobertura da Lava Jato

SÃO PAULO - O Estadão liberou acesso à toda a cobertura dos desdobramentos da chamada lista de Fachin, divulgada nesta terça-feira, 11, com exclusividade pelo portal. Um dia depois de virem à tona os pedidos de abertura de inquérito autorizados pelo ministro relator da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal decidiu liberar nesta quarta-feira os vídeos de todas as delações dos executivos da Odebrecht.

Por se tratar de um assunto de extrema importância para os leitores e para a consolidação da democracia brasileira, os leitores, assinantes ou não do Estadão, poderão acompanhar todo o conteúdo.

Acompanhe as atualizações pelo Facebook e pelo Twitter e pela página inicial do site do Estadão. Todos os detalhes podem ser lidos no blog do jornalista Fausto Macedo.