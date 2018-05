Estadão lança aplicativo de pesquisas eleitorais para iPhone

Estadão lança nesta quarta-feira o aplicativo com as últimas pesquisas eleitorais para presidente e governador feitas por quatro institutos do País: Ibope, Sensus, Vox Populi e Datafolha. O aplicativo está disponível na App Store da Apple e é gratuito.

São diversas telas, que apresentam os últimos resultados das pesquisas como:

Pesquisa espontânea: o eleitor é entrevistado pelo instituto diz o que lhe vem a cabeça. Por isso aparecem candidatos que não estão na disputa e há um grande numero de indecisos.

Pesquisa estimulada: o entrevistador do instituto apresenta ao eleitor um cartão com os candidatos que estão na disputa. Pode aparecer um ou mais cenários.

Mergulhe na pesquisa: apresenta a preferência do eleitorado segmentado em sexo, idade, escolaridade, região ou renda familiar.

Evolução: apresenta gráficos com a evolução dos candidatos da eleição 2010.

Metodologia: mostra como o instituto realizou a pesquisa e quantos eleitores foram entrevistados.

Blog do Toledo: análise do cenário eleitoral pelo jornalista José Roberto Toledo a partir das pesquisas de opinião

Blog do Bosco: comentários políticos do jornalista João Bosco Rabello, diretor de redação da Sucursal de Brasília do jornal O Estado de S. Paulo.