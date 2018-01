Estadão fará cobertura especial do julgamento no TSE

O Estadão e a Rádio Eldorado reforçam sua grade para a cobertura ao vivo do julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que começa nesta terça, às 19h. O programa Estadão às 5H desta terça será apresentado diretamente de Brasília, na sede da sucursal do Estadão. É possível acompanhar a transmissão via Facebook, Twitter e Youtube.

Logo depois, às 18h, a Rádio Eldorado inaugura seu estúdio na capital federal com a transmissão do Conexão Estadão, que conta em sua equipe de jornalistas com os editores da Coluna do Estadão, Marcelo de Moraes e Andreza Matais, Roberto Godoy, Silvia Araujo e Emanuel Bomfim.

Dia seguinte. Na quarta-feira, 7, o Estadão Discute recebe o jurista Modesto Carvalhosa. Apresentado pelo âncora do Jornal Eldorado, Haisem Abaki, o programa vai ao ar todas quartas, às 11h, no Facebook, Twitter e Youtube do Estadão. No mesmo dia, no Estadão às 5H, o debate sobre o julgamento continua e contará com as participações de Fernando Neisser, presidente da Comissão de Direito Político Eleitoral do Instituto dos Advogados de São Paulo, e Luiz Fernando Amaral, advogado e professor de Direito da Faap e do Instituto de Direito Público de São Paulo.