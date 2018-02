'Estadão' estréia site com candidatos à Câmara de SP A partir de hoje, os eleitores paulistanos poderão conhecer a vida e as propostas dos candidatos às 55 cadeiras da Câmara Municipal de São Paulo pelo Vereador Digital - serviço inédito disponível no portal Estadão. Um dos destaques é a possibilidade de assistir pelo computador a uma entrevista gravada por cada um dos concorrentes, na qual eles explicam as suas idéias e planos. Já podem ser acessadas informações de cerca de 500 candidatos a vereador - acervo que será aumentado diariamente. As entrevistas integram páginas na internet específicas para cada um dos cerca de mil concorrentes, nas quais eles respondem a perguntas sobre a área de atuação, o que consideram como o principal problema da cidade, político predileto, ídolo e time para o qual torcem. O internauta poderá acessar a biografia do político, informações sobre escolaridade e renda, filiação partidária e número na urna, além de conferir a foto e o link para o site oficial. Os cerca de mil vídeos terão em média duração de três minutos cada, totalizando um espaço de 10 gigabytes de memória - o que equivale a 2.500 músicas ou 10 mil fotos digitais. Todo esse volume de informação visa a facilitar a vida do eleitor paulistano na hora de escolher em quem confiar o voto. Equipado com recursos multimídia, o Vereador Digital explica o funcionamento do Legislativo e o papel exercido pelos parlamentares municipais. O tempo total de gravação dos concorrentes deverá superar 50 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.