Está na hora de tirar os tucanos de SP, diz Lula

Ele afirmou que "tucano tem voo baixo" e que "é preciso colocar uma estrela que tem alcance mais alto". O ex-presidente afirmou que a oposição faz "terrorismo" ao dizer que o PT não pode governar o País, o Estado e a capital paulista. Lula ressaltou que o PT foi o partido que "mais gerou emprego", "mais controlou inflação" e que "mais fez pelo Brasil", o que justificaria o partido conquistar mais espaços no Executivo.

O ex-presidente voltou a criticar a mídia, de forma indireta. Disse que os tucanos têm exposição todo dia na mídia, mas que, em contraposição, o PT tem a "rádio-peão", o boca a boca, e a "ferramenta extraordinária" que é a internet - a plenária é transmitida ao vivo pelo portal da caravana de Padilha.

Lula também alfinetou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), pré-candidato à reeleição, sobre a condição dos reservatórios de água no Estado. "Já que o Alckmin não cuida de garantir água pro povo de São Paulo, eu vou tomar a água do Gabas", disse em referência ao ministro interino da Previdência, Carlos Gabas, que estava do lado no palanque.