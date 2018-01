Está chovendo desde que pedi para 'rezarem', diz Pezão O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), afirmou há pouco que já está chovendo há mais de dez dias em todas as cabeceiras de rios do Estado, desde o dia em que pediu para rezarem para isso ocorrer. No fim de janeiro, o governador fez a recomendação ao comentar os problemas da seca. "As pessoas me ridicularizaram quando falei para rezar, mas desde aquele dia está chovendo", afirmou a jornalistas na Sapucaí, no Rio.