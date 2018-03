Esta campanha será uma batalha, mas vamos vencer, diz Serra

Atualizado às 14h

SÃO PAULO - O ex-governador de São Paulo José Serra disse neste domingo, 29, que a campanha eleitoral deste ano será uma batalha, mas que seu partido conseguirá vencer. A afirmação foi feita na convenção estadual do PSDB, que homologou o nome do governador Geraldo Alckmin como candidato à reeleição ao governo de São Paulo.

No rápido discurso, Serra classificou a gestão petista de "incompetente" e disse que o PSDB não tem problema com o passado, diferentemente dos outros partidos. Ele falou dos problemas que o País enfrenta na seara econômica e listou os feitos de seu partido a nível nacional e estadual. O PSDB governa o Estado de São Paulo há 20 anos.

Nas críticas ao PT, Serra disse que a legenda nunca foi socialista ou de esquerda. “É um partido autoritário”, afirmou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ex-governador tucano disse que é preciso estar presente nesta campanha eleitoral “de forma corajosa”. Usando o mote que o PT vem imprimindo nesta campanha, ele afirmou que a única coisa que não se deve ter medo é o de mudar, numa referência à gestão de cerca de 12 anos do PT na Presidência da República.

No discurso, Serra não falou sobre seu futuro político. Ao deixar o evento, não deu entrevistas e não comentou as informações de membros da executiva do partido de que ele deve disputar uma vaga a depurado federal.