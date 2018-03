O deputado Luiz Sérgio (PT-RJ), também da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, avalia que o aumento no número de viagens do presidente Lula apenas reforça uma política externa acertada. "Se o País tivesse, como tempos atrás, suas exportações centradas no comércio com os Estados Unidos e a Comunidade Europeia, os reflexos da atual crise econômica mundial seriam muito piores", diz ele. Como o sr. avalia o aumento do número de viagens do presidente no início do segundo mandato? O número maior ou menor de viagens, na minha avaliação, é indiferente. É preciso reafirmar que a política externa tem sido muito importante para o País. Só para frisar um aspecto: se o País tivesse, como tempos atrás, suas exportações centradas no comércio com os EUA e a Comunidade Europeia, os reflexos da atual crise econômica mundial seriam muito piores. Essas viagens trouxeram que resultados para o País? Nas viagens, foi possível a identificação de novos parceiros comerciais. Na minha avaliação, essa é uma política que tem de ser reforçada. Foi acertada a prática do presidente Lula. Como o sr. avalia a política diplomática Sul-Sul adotada por Lula? Está, como falei, focada na luta de intensificar a busca de mercados. Mercados tradicionais estão saturados e há economias se consolidando, criando possibilidades de negócios. A oposição alega que a ausência do presidente já atrapalhou negociações, como a da CPMF. De forma alguma. O caso da CPMF foi um somatório de fatores e tinha no bojo um processo de disputa política. Não foram as viagens, mas o processo de disputa.