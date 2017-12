Esposas de militares fazem manifestação contra aumento Nove esposas de militares da ativa ocuparam, na tarde desta segunda-feira, a rampa do Congresso, protestando contra o reajuste de 90,7% nos salários de deputados e senadores, e reivindicando um aumento de 100% no soldo de seus maridos. "Nossos maridos ficam à disposição da Nação 24 horas por dia. Se os parlamentares têm reajuste, nós também queremos", disse Ivone Luzardo, da União Nacional das Esposas de Militares das Forças Armadas, que participa da manifestação no Congresso. As mulheres exibem uma faixa em que pedem a votação de um projeto que trata da lei de remuneração dos militares e a reposição salarial para a categoria. Ivone Luzardo foi candidata a deputada federal nas eleições passadas, no Distrito Federal, mas não conseguiu se eleger. Obteve 8.190 votos.