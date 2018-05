Esplanada dos Ministérios tem clima tranquilo antes da votação na Câmara

BRASÍLIA - Cerca de 3 mil manifestantes favoráveis ao impeachment da presidente Dilma Rousseff estão na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, de acordo com boletim da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, divulgado às 11h20. Outros 6 mil manifestantes contrários ao impedimento estão concentrados no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, a seis quilômetros do Congresso Nacional.

De acordo com o boletim, desde às 10h da manhã, é contínuo o movimento de pessoas chegando do lado sul da Esplanada, que foi reservada aos favoráveis à saída de Dilma. No lado norte, ainda não há chegada significativa de pessoas, mas vários ônibus estão chegando na concentração, de onde os manifestantes descerão à pé para a frente do Congresso Nacional.

A Polícia Militar informou que tem mil homens e mulheres na Esplanada dos Ministérios e imediações. O Corpo de Bombeiros tem 150 militares, efetivo que poderá chegar a mil se necessário, e 19 viaturas. Desde sexta-feira, a Polícia Civil trabalha com reforço de agentes e delegados nos plantões de delegacias, além de manter 300 agentes reforçando o policiamento nos bairros residenciais da redondeza. Também foram destacados 60 agentes e 30 viaturas do Detran-DF.

Próximo ao muro que divide os lados sul e norte da Esplanada dos Ministérios, a PM começa a fazer um corredor com 300 homens e que deverá ser montado do Congresso Nacional à Rodoviária do Plano Piloto, um trecho de cerca de 2,5 km.

Trabalho. A Polícia Militar do Distrito Federal começou a montar por volta das 11 horas um cordão de isolamento dos dois lados da Esplanada dos Ministérios, que foi divida por um muro de metal para separar manifestantes contrários e favoráveis ao impeachment. O tenente Araújo Filho, responsável pela organização, disse que não poderia informar quantos policiais foram destacados para a segurança por questões de segurança e estratégia, mas, de acordo com ele o cordão de policiais irá do Congresso Nacional até próximo à Rodoviária do Plano Piloto, trecho que tem cerca de 2,5 km.

Até o momento, apenas cerca de 10% do trajeto já tem policiais posicionados. Para a jornada, os policiais escalados receberam um kit com barras de cereais e paçoca de amendoim. Não há previsão de trocas regulares dos policiais destacados para esta função.

O movimento dos dois lados ainda é tranquilo, com a concentração de poucos manifestantes. No lado sul, reservado aos pró-impeachment, alguns presentes cobriram grades metálicas com uma faixa amarela, em que escreveram dizeres como “Queremos paz” e “Mais amor, dia de alegria”. Favoráveis ao governo estão concentrados no estacionamento do Estádio Mané Garrincha, a seis quilômetros no Congresso Nacional.

Como a concentração de pessoas ainda é baixa na Esplanada, as ruas têm clima de área de lazer. As pessoas aproveitam a área fechada para andar de bicicleta, caminhar e passear com crianças em carrinhos. Algumas já reservaram o lugar debaixo das poucas sombras encontradas no local.

A presença mais marcante até o momento é a de vendedores ambulantes, principalmente de água e refrigerantes em pontos estratégicos. Banheiros químicos foram espalhados ao longo da Esplanada.

Algumas faixas foram afixadas com dizeres como “Sérgio Moro, juiz da Globo e do PSDB” e “Não vai ter golpe, vai ter emprego e salários”. Um carro de som está sendo preparado.