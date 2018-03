Espionagem viola acordos internacionais, diz Patriota A reunião de cúpula do Mercosul, a ser realizada na próxima sexta-feira, 12, poderá ser uma oportunidade para países da região trocarem ideias sobre as denúncias de espionagem por parte dos Estados Unidos, disse o ministro das Relações Exteriores, Antonio de Aguiar Patriota, em reunião na Comissão de Relações Exteriores do Senado.