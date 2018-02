Espionagem foi tema mais lembrado na CNI/Ibope

Em segundo lugar, veio a referência de notícias ligadas a políticas e programas sociais, com 19%, tendo destaque para o programa Mais Médicos, com 18% de menções pela população. Apesar disso, a pesquisa revelou que, mesmo com o lançamento do programa, essa é a área pior avaliada do governo, com 77% de desaprovação. Aqueles que aprovam a atuação do governo nesse quesito são apenas 21%.

Influência de Lula

A pesquisa apontou que 44% dos entrevistados consideram o governo da presidente Dilma igual ao do seu antecessor Luiz Inácio Lula da Silva. Outros 42% consideram pior e 13% consideraram melhor a comparação das duas gestões.

O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 17 de setembro, com 2.002 pessoas entrevistadas em 142 municípios. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.