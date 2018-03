Espionagem dos EUA a brasileiros é grave, diz Renan

"Ao Congresso Nacional cabe averiguar a veracidade das informações e exigir as explicações das autoridades", diz a nota. No plenário do Senado Renan chegou a classificar como "indevida" a intromissão dos Estados Unidos em assuntos do País.

Reportagens do jornal O Globo de domingo, 7, e segunda-feira sustentaram que, com base em documentos vazados por Edward Snowden, ex-espião da CIA, e-mails e telefonemas de brasileiros foram monitorados, bem como uma base de espionagem em Brasília teria sido montada pelos americanos. Atualmente, Snowden está na Rússia, depois de ter deixado Hong Kong no final de maio. Ele pediu asilo à Nicarágua.

Na nota, Renan afirma que a Comissão de Relações Exteriores do Senado deve colaborar com as investigações no sentido de esclarecer ao Brasil todo o ocorrido. "A Presidência do Congresso Nacional está à disposição destes colegiados para colaborar e agir no que for preciso a fim de um esclarecimento cabal", diz a nota.

Asilo

Senadores defenderam em plenário que a presidente Dilma Rousseff conceda asilo político a Snowden. "O Snowden é um herói dos Estados Unidos. Amanhã ou depois as pessoas vão se lembrar do Snowden e não do (Barack) Obama", afirmou o senador Roberto Requião (PMDB-PR), referindo-se ao presidente norte-americano que tenta extraditar o ex-técnico da CIA para processá-lo por traição e quebra de sigilo funcional. "É uma vergonha que países latino-americanos tenham oferecido asilo e a gente não", completou.