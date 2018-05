Espionagem atenta contra natureza da internet, diz Dilma A presidente Dilma Rousseff voltou, nesta quarta-feira, 23, a falar sobre as denúncias de espionagem por parte da Agência de Segurança Nacional dos EUA, reveladas durante o ano de 2013. Em discurso durante a Conferência Multissetorial Global sobre o Futuro da Governança da Internet (NetMundial), em São Paulo, Dilma disse que as revelações sobre os mecanismos abrangentes de espionagem provocaram repúdio e as classificou como "fatos inaceitáveis".