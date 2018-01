BRASÍLIA - O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, afirmou nesta sexta-feira, 4, que um processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff "anula diretamente o princípio fundamental da democracia, que é o voto popular". "Espero que meus netos nunca conheçam o golpe", disse, durante coletiva de imprensa para anunciar os resultados do Censo da Educação Superior 2014.

Mercadante frisou que as contas de 2014 do governo, embora reprovadas pelo Tribunal de Contas da União, ainda não foram julgadas pelo Congresso Nacional. Sobre 2015, questionou: "Como se pode haver uma decisão sobre um ano que ainda não acabou?", citando a aprovação, no Congresso, do projeto que altera a meta fiscal de 2015 e permite ao governo fechar o ano com déficit.

Segundo o ministro, não há fundamentos jurídicos para sustentar o impeachment. "Venho de uma geração que só conhecia a democracia pelos livros de história. Já meus filhos só conhecem o golpe pelos livros de história. E, meus netos, espero que nunca conheçam", disse.