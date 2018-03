'Esperança, mais uma vez, está vencendo o medo', diz Dilma em SP

A pré-candidata do PT à Presidência da República e ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse nesta quinta-feira, 25, que o País está vivendo um momento de transformação que passa pelo governo, sociedade e empresas e pelas pessoas também. "É aquele movimento em que o Brasil dá um passo para a frente, ergue a cabeça e nós podemos transformar o nosso Brasil. Vamos fazer isso centrados nessa imensa força e com este sentimento de esperança que, mais uma vez, vem vencendo o medo no Brasil."

A afirmação da ministra recupera o bordão que ficou famoso na campanha presidencial de 2002, quando o candidato tucano à Presidência, José Serra, enfrentou o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Neste ano, Dilma deverá enfrentar Serra numa disputa que promete ser bastante acirrada.

A ministra, o presidente Lula e o governador tucano participaram em Tatuí, interior do Estado, da cerimônia de entrega de 650 ambulâncias na fábrica da Rontan. Foi o primeiro evento de uma vardadeira 'maratona' da qual Dilma e Lula participaram em São Paulo. A ministra fez uma entrega simbólica de chaves para ambulâncias que vão abastecer 573 cidades brasileiras. O evento conta também com outras autoridades, como o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, um dos cotados para ser vice na chapa de Dilma.

Após a solenidade em Tatuí, o presidente e a ministra se deslocaram para a Vila Vicentina, em Osasco, onde participam da cerimônia de inauguração e entrega de unidades habitacionais e de saneamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

À tarde, em São Bernardo do Campo, Lula e Dilma participaram da cerimônia de abertura do 2º Congresso de Mulheres Metalúrgicas do ABC, em São Bernardo do Campo. À noite, participam do jantar em comemoração ao Dia Nacional da Comunidade Árabe no Brasil, no Clube Atlético Monte Líbano, na capital. Ainda nesta quinta-feira, Lula e Dilma embarcam para Ilhéus, na Bahia, onde participarão na sexta-feira, 26, do lançamento do edital da ferrovia Leste-Oeste.

