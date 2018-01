Esperado há um mês, Aécio fará discurso dos 100 dias de Dilma

BRASÍLIA - Com um olho no bolso do eleitor e outro nos grandes cabos-eleitorais - prefeitos e governadores - o senador Aécio Neves (PSDB-MG) sobe nesta quarta-feira, 6, à tribuna do Senado para apresentar o discurso prometido há um mês, para dar o tom da oposição tucana ao governo Dilma Rousseff.

Aécio vai propor a redução de impostos e taxas que oneram a conta de luz e o resgate de bandeiras municipalistas para "proteger" os cofres de Estados e municípios de isenções fiscais concedidas pelo governo federal.

Mais do que criticar o governo e o PT, que já é tratado como partido adversário em 2014, Aécio terá a preocupação de apresentar o que chama de "pauta propositiva". Entre as ideias que passarão a embalar sua pré-candidatura a presidente da República, está a redução de uma dezena de impostos e taxas que incidem sobre a energia elétrica e podem deixar a conta de luz de pequenos consumidores 25% mais barata.

Mas o que mais vai agradar governadores e prefeitos é a ideia de um projeto que proíbe o governo federal de "garfar" recursos do caixa de Estados e Municípios, abrindo mão de impostos compartilhados para estimular setores da economia. Ele também vai sugerir que projetos já apresentados, desonerando empresas de saneamento, saiam da gaveta e entrem na pauta de votações. Nas contas do senador tucano, a continuar tudo como está em 2012, o setor vai gastar mais com o pagamento de impostos do que terá em recursos disponíveis para investimentos.

O discurso terá três eixos básicos, a começar do resgate do papel do PSDB no Brasil atual. Depois de citar a herança bendita do tucanato, incluindo aí as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso, ele vai repetir que o PT se beneficiou de projetos tucanos contra os quais trabalhou, a começar do real. Reconhecerá que houve avanços no governo Lula, mas sempre destacando que eles partiram de conquistas da era FHC que os petistas jamais tiveram a "generosidade" de reconhecer.

O segundo eixo será precisamente o das contradições do PT. Neste capítulo, Aécio vai tentar estabelecer um paralelo entre o que chama de "Brasil cor de rosa" do PT e do governo Lula, e o "Brasil real", que hoje enfrenta uma série de problemas e ameaças, a começar pela inflação em alta.

Também vai falar do que chama de tripé "amaldiçoado" do qual o Brasil jamais conseguiu sair: câmbio sobrevalorizado, os juros estratosféricos e os investimentos em queda. Aproveitará a oportunidade para falar do "processo de desindustrialização" por que passa o País, no qual vários setores da economia vêm perdendo competitividade no cenário deste tripé.