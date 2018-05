Especialistas estrangeiros avaliam que Brasil tem democracia madura e leis fortes

NOVA YORK - O governo americano continuará a monitorar de perto a situação do Brasil, mas considera a votação do impeachment um “assunto interno” do País. “Como o presidente (Barack) Obama observou no fim de março, nós acreditamos que a democracia do Brasil é madura e os sistemas de leis e estruturas são fortes o bastante para resolver (a situação) de maneira que permita que o Brasil prospere”, disse um porta-voz do Departamento de Estado.

Presidente emérito do Inter-American Dialogue, Peter Hakim considera improvável uma reação coordenada de governos da América Latina em apoio à presidente Dilma Rousseff, apesar das declarações contrárias ao impeachment do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Em sua avaliação, haverá manifestações isoladas de países alinhados à esquerda, como Bolívia, Venezuela, Equador e Nicarágua, mas não uma manifestação oficial da OEA.

“É difícil sustentar o argumento de que se trata de um golpe. O processo seguiu as diretrizes da Constituição e está sendo supervisionado pelo Judiciário”, observou Hakim. Quanto aos EUA, ele acredita que Washington manterá a posição de que o impeachment é uma questão interna do Brasil.

Apesar da decisão deste domingo, 17, ainda há incerteza sobre o futuro político imediato do País, avaliaram Hakim e o economista José Márcio Camargo, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. “O processo ainda tem de ser aceito pelo Senado, que terá a atribuição de julgar a presidente Dilma Rousseff”, observou Camargo, que torcia pelo impeachment no restaurante Emporium, na rua de Nova York batizada de Little Brazil.

“Esse governo acabou. Mesmo que o impeachment não fosse aprovado, a presidente não conseguiria governar”, afirmou. Em sua opinião, o vice-presidente Michel Temer terá de atuar desde o primeiro dia como se fosse o presidente definitivo do País, e não um interino à espera do julgamento final de Dilma pelo Senado. Entre as medidas que considera prioritárias estão o envio ao Congresso de uma proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias que preveja superávit primário para 2017 e o estabelecimento de idade mínima para aposentadoria.

Para Camargo, o processo de impeachment é “totalmente legítimo” e estabelecerá o precedente de afastamento de presidentes por desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal. “Isso será muito bom para o futuro do país.”