Especialistas alertam para risco de novos apagões Blecautes como o que ocorreram na segunda-feira poderão se repetir com mais freqüência nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, os maiores centros consumidores do País, devido à deficiência no sistema de proteção da malha de transmissão de energia. Especialistas ouvidos pela Agência Estado afirmam que esta foi a principal causa dos apagões que deixaram milhares de cidades às escuras em abril de 1997, março de 1999 e ontem. "Nem o rompimento de um cabo nem a queda de um raio poderiam, de maneira nenhuma, provocar um blecaute em dez Estados", diz o especialista em energia e ex-assessor da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Cláudio Ferreira. A constatação de que a pane desta semana, fora do horário de pico, foi causada pelo rompimento de um cabo em uma rede secundária do sistema, com voltagem relativamente baixa em relação às demais, demonstra que "o Brasil está em situação de perigo muito grande", na avaliação do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos responsáveis pela elaboração do programa de racionamento adotado pelo governo, Adriano Pires. "A Aneel deveria exigir do Operador Nacional do Sistema (ONS) um relatório sobre as condições das linhas de transmissão. Atualmente, isso é uma caixa preta semelhante à que foi a situação crítica da geração no início do ano passado." Três reuniões distintas realizadas na sede do ONS envolveram, durante todo o dia de hoje, técnicos do órgão, representantes da área operacional das empresas de toda a região atingida pela pane e técnicos ligados ao sistema de proteção da rede. Até o início da noite não havia sido divulgado resultado das reuniões. O sistema de proteção é como uma trava de segurança, que bloqueia a dispersão dos efeitos de uma pane para todo o sistema. "O sistema está velho. Não recebe investimentos há muitos anos e expõe todo o País a um dano que poderia ser localizado", diz Pires. Ele compara a situação da rede à dos dutos da Petrobrás que, deteriorados por uma manutenção precária acabaram provocando uma série de vazamentos nos últimos três anos. Segundo dados da Eletrobrás, os investimentos em transmissão representaram somente 22% do que foi aplicado no sistema todo, aliando geração e distribuição, entre 1970 e 1999. O foco no aumento da oferta de energia e a impossibilidade de investimentos das estatais - controladoras da maior parte da rede de distribuição - são apontados como fatores que contribuíram para a deterioração do sistema de segurança da rede. "As estatais não puderam acompanhar o ritmo de investimentos das distribuidoras privadas e seus equipamentos estão defasados", avalia o secretário de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Estado do Rio, Wagner Victer. As empresas privadas estariam investindo em relés digitais, ao passo que as estatais usam versões analógicas, mais antigas. "As duas versões não se comunicam direito, o que pode provocar problemas", explica. O setor elétrico, porém, não vem tomando o mesmo cuidado. Depois do acidente em Bauru que provocou o blecaute de 1999, diz Ferreira, uma série de recomendações foram feitas às empresas do setor para aumentar a segurança do sistema. "Não acredito que as medidas tenham sido tomadas", diz. A própria Aneel já sabia do problema e decidiu fazer uma inspeção em toda a rede de transmissão de energia brasileira, para identificar os pontos mais críticos e as medidas necessárias para aumentar a confiabilidade. A agência, porém, não tem poder para determinar investimentos em segurança, esclarece Ferreira."Ela pode fazer recomendações", afirmou. "A privatização do setor elétrico foi mal feita e não prevê investimentos retroativos", critica. Além disso, lembra o secretário, as empresas de transmissão são estatais e têm limitações para investir. A versão preliminar do plano decenal de investimentos do setor elétrico, que será anunciado na semana que vem, não cita investimentos em segurança e proteção da rede já existente - fala apenas em expansão da rede. O blecaute de ontem mostrou que a vulnerabilidade do sistema elétrico brasileiro está ligada não só à falta de investimentos na expansão de unidades geradoras e redes de transmissão, mas também à manutenção e proteção. O problema com o cabo da linha Ilha Solteira-Araraquara deveria ficar restrito à região, caso os sistemas de proteção funcionassem corretamente. A proteção da rede é feita com um equipamento chamado relé, que funciona como um disjuntor de residência: sob forte oscilação da corrente elétrica, ele desarma, bloqueando a passagem da energia e evitando a queima de sistemas ou aparelhos que são abastecidos pela rede. Hoje, a Eletrobrás anunciou a captação de US$ 110 milhões no exterior. Segundo nota distribuída pela empresa, "os recursos serão utilizados para investimentos em geração, transmissão e para fins corporativos para fazer frente ao Programa Emergencial do governo federal".