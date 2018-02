Espanha anuncia prisão de quadrilha brasileira de tráfico sexual

A polícia da Espanha anunciou a prisão na madrugada desta terça-feira, na cidade de Valência (nordeste do país), de nove membros de uma quadrilha de brasileiros que forçava mulheres a se prostituir. De acordo com a polícia, a quadrilha mantinha um prostíbulo com seis garotas brasileiras na periferia da cidade e vinha sendo investigada há quase cinco meses. As mulheres disseram que, ao desembarcar na Europa, no início do ano, tiveram seus passaportes retidos pelos membros da quadrilha e foram avisadas de que tinham, cada uma, uma dívida de 2,9 mil euros (cerca de R$ 7,3 mil) com eles, relativa aos gastos de viagem. Elas teriam ainda que pagar pela alimentação e hospedagem no país. Segundo um porta-voz da Polícia Nacional da Espanha, as brasileiras viviam "em um regime de semi-escravidão". A polícia havia sido avisada por dois clientes do prostíbulo Diamante que as brasileiras estavam sendo coagidas pelos bandidos. Elas disseram que eram ameaçadas de morte e corriam risco se algum cliente reclamasse do atendimento ou se tentassem fugir. As brasileiras também estariam sendo submetidas a vigilância 24 horas por dias e teriam sido forçadas a consumir drogas com os clientes. Na operação em que a quadrilha foi presa, a polícia também apreendeu 34 gramas de cocaína, facões, documentação de contabilidade, passaportes brasileiros e espanhóis (estes últimos falsos, segundo os policiais), material de informática e 20 mil euros em dinheiro (cerca de R$ 50 mil). Entre os documentos, a polícia afirmou ter encontrado pistas de ligações da quadrilha com gerentes de outros prostíbulos espanhóis. De acordo com a polícia, os chefes da quadrilha eram os brasileiros J.M.T., que já havia sido fichado pelas autoridades na Espanha por tráfico de drogas, o gerente do prostíbulo S.L.M. e a responsável pelo aliciamento das mulheres E.B.D.S. Todos foram acusados de crimes contra os direitos dos cidadãos estrangeiros, tráfico de drogas, prostituição e coação com agravante (ameaças de morte). Já as prostitutas foram acusadas de estar irregularmente na Espanha. A polícia disse que ainda não está claro se as mulheres sabiam ou não que estavam indo para a Espanha para se prostituir. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.