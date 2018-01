Esforço concentrado na Câmara começa lento Começa em ritmo lento o esforço concentrado de votação na Câmara anunciado pelo presidente Aldo Rebelo (PCdoB-SP). Até às 10 horas apenas 86 deputados estavam na Casa. Desse total, 44 haviam registrado presença no painel eletrônico do plenário. A tentativa de votação nesta semana poderá ser a última do mês, já que na próxima semana a movimentação será menor no Congresso com a estréia do Brasil na Copa na terça-feira, dia 13, e o feriado nacional de quinta-feira, dia 15. Nas últimas semanas do mês, os deputados estarão voltados às convenções partidárias nos Estados, além da festa junina, que mobiliza grande parte da bancada nordestina, que aproveita a comemoração para fazer campanha junto aos seus eleitores. A pauta da Câmara está trancada por quatro medidas provisórias. A votação na semana passada foi interrompida na MP que reajustou o salário mínimo de R$ 300 para R$ 350. O valor já foi aprovado, mas há ainda pontos para serem votados pelos deputados. Na semana passada, Aldo Rebelo anunciou sessões extraordinárias para limpar a pauta da Câmara. Aldo marcou sessões para hoje pela manhã, à tarde e à noite. Também para amanhã, foram marcadas sessões durante todo o dia. Na quinta-feira, a sessão será pela manhã. O presidente da Câmara anunciou que não aceitará justificativas para ausência dos deputados, exceto em caso de doença, e prometeu cortar o salário dos faltosos.