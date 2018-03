Escuta flagra cobrança do prefeito de Campinas à mulher

Os diálogos com os dois últimos mostrariam manobras do grupo para prejudicar as investigações sobre pagamentos de propinas e fraudes em contratos da prefeitura. Já Dr. Hélio foi flagrado cobrando explicações da mulher sobre um dos contratos da Sanasa, a empresa de saneamento da cidade.

Dr. Hélio não é alvo da investigação nem estava sendo monitorado, mas acabou caindo no grampo indiretamente - sua mulher, Rosely, é que era alvo da interceptação, feita com autorização judicial. Em 18 de abril, os investigadores surpreenderam o prefeito ligando para Rosely, às 12h46. Dr. Hélio perguntou se a empresa Solução Transportes e Logística Ltda. tinha algum contrato com a Sanasa.

A preocupação do prefeito tinha motivo. É que os promotores haviam descoberto que Rosely era sócia da empresa, que não foi por ela relacionada em sua declaração de bens publicada pelo Diário Oficial do Município.

Para os promotores, a primeira-dama liderava uma quadrilha instalada dentro da prefeitura que tinha tentáculos na Sanasa e em outras áreas da administração, como a concessão de licenças para empreendimentos imobiliários e de alvarás para o comércio em Campinas.

De acordo com a promotoria, as conversas indicam que os acusados tentavam "obter informações privilegiadas sobre o caso". "A partir de determinada data passaram a mencionar, expressamente, que tinham ciência de que as comunicações telefônicas estavam sendo monitoradas". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.