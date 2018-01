O presidente reeleito do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), decidiu deixar para terça-feira, 3, a eleição dos cargos da Mesa Diretora da Casa. Diferentemente da Câmara, onde o regimento determina que a escolha desses cargos deve ser feita no mesmo dia da eleição do presidente da Casa, no Senado, essa disputa pode ficar para depois.

Ficou para terça-feira, portanto, a votação para as duas vice-presidências, quatro secretarias e quatro suplentes. Esses cargos são escolhidos conforme o tamanho das bancadas, pois a disputa, tradicionalmente, respeita a proporcionalidade dos partidos na Casa.