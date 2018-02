Escolha do vice deve ficar para depois das convenções, diz Aécio

Brasília - Prevista inicialmente para ocorrer até o próximo dia 14, quando ocorre a convenção nacional do PSDB, a escolha do vice na chapa do pré-candidato do partido à Presidência da República, Aécio Neves, deve ser adiada. Em conversa com o Broadcast Político, nesta quinta-feira, 5, Aécio considerou que não há nenhuma obrigação legal de se chegar ao dia do encontro do partido com o nome do vice definido. "Acho que o momento é de aguardar algumas definições.

A escolha deve ficar para depois da convenção", afirmou. De acordo com a Lei Eleitoral, as chapas tanto no âmbito nacional quanto no estadual devem ser oficializadas até o próximo dia 30.

O possível adiamento na escolha do vice na chapa majoritária do PSDB se deve em razão de alguns partidos da base aliada estarem travando disputas internas e ainda não terem oficializado apoio à candidatura à reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT). Entre os aliados de Dilma que estão nessa situação de racha está o PR. Apesar de o presidente da legenda, senador Alfredo Nascimento (AM), apoiar a aliança nacional com o PT, uma parte da bancada da Câmara defende aliança com Aécio e uma minoria também sinaliza apoio à candidatura de Eduardo Campos (PSB). "O resultado da convenção do partido ainda está indefinido. Mas estamos conversando", afirmou Nascimento.

A cúpula do PSDB também vem acompanhando de perto as movimentações do presidente do PSD, Gilberto Kassab, em constantes negociações com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que tentará a reeleição. A possibilidade de o PSD migrar para uma chapa nacional do PSDB é considerada por parte dos tucanos como pouco provável, mas não impossível.