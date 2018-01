Escolha de presidente racha PSDB paulistano A disputa pela nova Executiva Municipal do PSDB paulistano, a ser eleita no domingo, tornou-se um problema para o Palácio dos Bandeirantes. Vereadores e aliados do governador Geraldo Alckmin não chegam a um consenso sobre quem será o novo presidente do PSDB na capital, cargo estratégico na eleição para a Prefeitura no ano que vem.