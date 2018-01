Escolha de Goldemberg agrada a lideranças ambientalistas A escolha de José Goldemberg para a pasta do Meio Ambiente agradou a lideranças ambientalistas no Estado, que há meses reivindicavam a saída do deputado Ricardo Tripoli. "Acredito que o professor Goldemberg é uma pessoa de visão mais científica e menos política, o que atende às nossas reivindicações", disse o secretário do Movimento em Defesa de Ubatuba, Roberto Francine Júnior, representate das ongs do litoral no Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema). Em dezembro, o chamado Coletivo de ongs, grupo de 84 organizações não-governamentais paulistas, retirou sua representação do Consema em protesto aos rumos da gestão ambiental. Ele possui 6 dos 36 assentos. Uma reunião foi marcada para o dia 5 para discutir uma pauta de propostas com o novo secretário. "Algumas são reivindicações imediatas, outras são revisões dos mecanismos de gestão ambiental", disse o ambientalista Carlos Bocuhy, do movimento Billings, Eu te Quero Viva e membro do Consema. Para retomar sua representação, os ambientalistas reivindicam uma reestruturação do conselho. São 18 cadeiras para o Estado e 18 para sociedade civil. "Como o secretário tem o voto de Minerva, o Estado sempre ganha. Se for assim, não temos interesse em participar dessa encenação." Outras prioridades reivindicadas incluem a revisão dos mecanismos de licenciamento ambiental e a limpeza de áreas contaminadas por resíduos industriais.