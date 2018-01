Escolha de conselheiro da Anatel divide o PT

Irmão do deputado federal Paulo Teixeira, Ferreira é advogado e atua fortemente para a empresa de telefonia Oi nos tribunais. Essa é a principal restrição para sua indicação. Outro temor na Anatel é o de politização da agência, já que Ferreira é irmão de um líder do partido. Ferreira é sócio do escritório Tojal, Teixeira Ferreira, Serrano & Renault Advogados Associados, que também tem no quadro de sócios Sérgio Renault, indicado pelo ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos para assumir a função de subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, no primeiro mandato de Lula.

Já Luiz Prado é ex-conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, segundo fontes, não tem conhecimento técnico aprofundado sobre o setor de telecomunicações. Outra preocupação dos conselheiros da Anatel é que haja um choque entre a forma de deliberação do Cade e o da agência. Até então, também estava na disputa André Barbosa, assessor especial da Casa Civil, responsável pela coordenação dos projetos de expansão da TV digital, e homem de confiança de Dilma. Mas ele saiu do páreo, pois há restrições para a indicação dentro do partido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.