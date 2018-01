Escolha de Bendine não foi consenso no governo

Brasília - A escolha de Aldemir Bendine para assumir a presidência da Petrobrás contrariou a opinião de alguns dos principais conselheiros presidenciais, mas foi da vontade irreversível da presidente Dilma Rousseff, segundo apurou o Estado.

Com apenas 48 horas para substituir Graça Foster, a petista usou como critério para sua decisão: a confiança que deposita em Bendine, a experiência dele no mercado financeiro e sua disponibilidade em assumir a estatal. Não necessariamente nesta ordem.

A avaliação da presidente é que ele fez um ótimo trabalho à frente do Banco do Brasil, tanto que estava pretendendo deslocá-lo para o comando do BNDES.

Dilma recebeu Bendine na manhã de quarta-feira, 4, no Palácio da Alvorada. E explicou que o escolhido terá a missão de tirar a Petrobrás das páginas policiais e colocá-la de volta nas de economia.

A reação negativa do mercado financeiro demonstrada pela queda instantânea das ações da Petrobrás não foi exatamente uma surpresa. Por isso escolheram Ivan Monteiro, vice-presidente de finanças do Banco do Brasil, para assumir as finanças da estatal, em uma tentativa de minimizar os possíveis danos causados pela surpresa em relação a Bendine.

A escolha do novo conselho, na semana que vem, também deve observar os critérios de dar amparo de credibilidade à direção da estatal. O ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, defendia o nome de Murilo Ferreira, presidente da Vale.