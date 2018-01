Caso Petrobrás concorre a 'prêmio' de maior escândalo de corrupção do mundo

Atualizada às 19h20

Genebra - O esquema de corrupção na Petrobrás revelado pela Operação Lava Jato no ano passado concorre a um prêmio internacional : a do maior escândalo de corrupção do mundo. A partir desta quarta-feira, 9, a entidade Transparência Internacional - que serve de referência ao combate à corrupção no mundo - abre uma votação para escolher o caso mais simbólico.

A votação vai até o dia 9 de fevereiro. Mas a concorrência é forte. Na corrida está o caso do Banco Espírito Santo, de Portugal, Zine Al Abidine Ben Ali, o ex-presidente da Tunísia, a Fifa, o ex-presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, o ex-líder do Egito, Hosni Mubarak, o comércio de pedras preciosas em Myanmar, a situação de Teodoro Obiang ou o ucraniano Viktor Yanukovych.

Alguns dos demais casos também contam com a ampla participação de brasileiros. Na Fifa, diversos brasileiros foram indiciados ou estão sendo investigados pela Justiça dos EUA : Ricardo Teixeira, José Maria Marin, Marco Polo Del Nero e João Havelange.

No caso do Panamá, a suspeita é do envolvimento da Odebrecht no pagamento de propinas. Em nota, a assessoria da empresa informou que "todos os processos de licitação nos quais participou, assim como a execução dos respectivos contratos e a sua conduta nesses procedimentos, cumpriram integralmente com o disposto nas normas legais panamenhas”‎.

A votação faz parte de uma campanha " Desmascarar a Corrupção " para alertar para os casos mais simbólicos. " São exemplos de abuso de poder que beneficiam poucos às custas de muitos ", alertou a entidade com sede em Berlim. "Milhões são afetados pelo mundo ", insistiu.

Ao lançar a campanha, um dos líderes do grupo, Jose Ugaz, apontou que a opinião pública é importante para " parar essa doença ".

O caso da Petrobrás foi escolhido entre 383 casos propostos para a eleição. Na fase final, apenas 15 foram escolhidos.