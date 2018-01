Escândalo envolve ong que atende hansenianos A abertura de um inquérito pela justiça francesa para averiguar denuncias de má utilização de donativos pela Associação Francesa Raoul Follereau, uma organização não-governamental (ong) especializada no trabalho com leprosos, provocou a publicação de artigos nos jornais franceses Le Canard Enchainé e Le Monde. Diante dessas denúncias, a Aliança Global para a Eliminação da Lepra, que se instala nesta terça-feira em Brasília, vai exigir das ongs interessadas em serem parceiras contra a doença, que mostrem transparência nas contas, aceitem auditoria, provem idoneidade no tratamento dos doentes. A Aliança pede uma participação ativa na campanha pela eliminação da doença, sem utilizar imagens negativas, como fotos de hansenianos sem parte dos membros, pois tais casos já são raros. Os dois jornais franceses revelam que o inquérito de 59 páginas acusa a ong Raoul Follereau de desviar uma parte dos donativos angariados em favor dos leprosos, para pessoas e entidades sem ligação com o combate à lepra.