Erundina: vaias a Dilma podem estar ligadas à Copa

"É um evento que custou caro e as pessoas se questionam sobre os problemas na Saúde, na Educação e o déficit habitacional", comentou. Para a deputada, o governo precisa perceber o sinal de insatisfação que vem da sociedade. Erundina lembrou que em eventos esportivos as pessoas não estão predispostas a discursos políticos. "O futebol mexe com as emoções. A vaia não é coisa tão rara", ponderou.

A deputada propôs na tarde desta segunda-feira que a Câmara crie uma Comissão Externa para mediar o diálogo entre manifestantes do Movimento Passe Livre e governantes para dar uma solução à questão da tarifa e a qualidade no transporte público. "Eles (manifestantes) têm razão, é uma coisa oportuna", afirmou. A pessebista disse na tribuna que a Câmara precisa "acordar" e perceber o movimento político que tomou as ruas do País.

Tarifa zero

Como ex-prefeita de São Paulo, Erundina disse que encaminhou em 1990 um projeto que eliminava a tarifa de ônibus na capital e que o atual prefeito, Fernando Haddad (PT), conhece sua proposta. De acordo com ela, o projeto previa a criação de um Fundo Municipal de Transporte, que seria mantido pela arrecadação do IPTU (assim como acontece com o serviço de coleta de lixo). A deputada contou que não teve apoio do PT para implementar o projeto que, segundo ela, ainda é viável e inspirou o Movimento Passe Livre.