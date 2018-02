Erundina se diz 'chocada' com queda do jato de Campos

A deputada federal Luiza Erundina (PSB-SP) disse ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que "está todo mundo chocado" com a notícia de que o avião que caiu em Santos na manhã desta quarta-feira, 13, era o do candidato do partido à Presidência, Eduardo Campos.

A aeronave utilizada pelo candidato havia sido alugada pelo PSB para Campos viajar o País. Há pouco, a confirmação da queda do avião foi dada pelo deputado Walter Feldman (SP).

A candidata a vice Marina Silva está em São Paulo, gravando o programa eleitoral do PSB, mas deve seguir para Santos para acompanhar o resgate, juntamente com o candidato a vice-governador Márcio França e outros membros da campanha.