Erundina quer convocar ministro para explicar concessão A deputada Luiza Erundina (PSB-SP) vai apresentar na quarta-feira à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara um requerimento para que sejam ouvidos em audiência pública o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e os ministros que o antecederam, Eunício Oliveira e Miro Teixeira, para discutir os critérios de renovação das concessões de rádio e TV. Na semana passada houve uma mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que os pedidos de renovação fossem devolvidos ao Ministério das Comunicações. Segundo a deputada, sem a documentação essas concessões corriam o risco de não serem renovadas. A suspeita é de que a devolução dos pedidos de renovação teria sido para proteger parlamentares que têm a concessão de algumas dessas emissoras. Segundo Luiza Erundina, várias emissoras estão com suas concessões vencidas há muito tempo, e funcionando irregularmente, porque o Ministério das Comunicações não fiscaliza. Erundina preside uma subcomissão criada para estudar toda a legislação que trata das concessões de rádio e TV, inclusive a proibição constitucional de concessão de emissoras para deputados e senadores. Em reportagem publicada na edição de Domingo de O Estado de S.Paulo mostra que um em cada 10 parlamentares tem a concessão de emissoras de rádio e TV. A deputada disse que além dos ministros, a comissão quer ouvir também entidades da sociedade civil. A idéia é apresentar até o fim do ano, no plenário da Comissão de Ciência e Tecnologia, um relatório com o diagnóstico da situação e propostas de mudanças na legislação, que podem ser feitas tanto na Constituição quanto por projetos de lei. Segundo Erundina, muitas vezes a Comissão de Constituição e Justiça tem que votar a renovação das concessões e faltam informações básicas, como o nome do responsável pela concessão. Segundo ela existiam 225 pedidos de renovação de concessões, com algum documento faltando. Mas há cerca de 20 dias o presidente da comissão, deputado Vic Pires Franco (PFL-PA), estabeleceu um prazo de 30 dias para que fosse apresentada a documentação pendente.