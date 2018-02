Erundina diz que Exército ainda pensa estar na ditadura A deputada Luiza Erundina (PSB-SP) afirmou há pouco que "o Exército brasileiro ainda pensa que está na ditadura". Erundina referia-se ao anúncio de que militares teriam vetado a sua presença no grupo de parlamentares que vai visitar as antigas instalações do DOI-Codi no Rio de Janeiro. A visita estava marcada para sexta-feira, mas deverá ser cancelada por causa do veto.