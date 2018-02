Erundina diz estar à disposição do PSB para eleição

Erundina afirmou que se coloca à disposição do partido para o que for preciso. "Não reivindico a indicação, mas me coloco à disposição, pois pela experiência que tenho me sobra responsabilidade".

Indagada se aceitaria participar como vice-presidente na nova chapa, ela diz que "não é assim tão simples". "Não sou eu que aceito ou me nego a aceitar. É o que é bom para o partido", e defendeu que o vice deve ser alguém identificado com a proposta do PSB.

A deputada lembrou, ainda, que a chapa envolve dois partidos, embora a Rede ainda não esteja formalizada. "Marina (Silva) não é do PSB." Erundina considerou fundamental a participação da viúva de Campos, Renata, no processo de composição da nova candidatura: "Ela é militante, não apenas a esposa de Eduardo."