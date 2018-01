Erundina disposta a disputar o governo paulista A deputada federal Luiza Erundina (PSB-SP) anunciou nesta sexta-feira que está disposta a concorrer pela segunda vez ao governo paulista. ?Estou disponibilizando o meu nome, mas isso vai depender da avaliação que o partido fará em São Paulo?, afirmou Erundina, logo depois de ser aclamada candidata por cerca de 200 participantes do encontro nacional de mulheres do PSB, realizado no Rio. Erundina disse que o nome do governador do Rio, Anthony Garotinho, candidato do PSB à Presidência da República, reúne mais condições políticas do que o do petista Luís Inácio Lula da Silva, que, para ela, tende a ser derrotado novamente num provável segundo turno contra um candidato governista. ?Não precisamos de uma candidatura meia-sola da oposição, mas de uma candidatura por inteiro, e o Garotinho reúne tudo isso?, disse Erundina, sob aplausos e gritos de ?governadora?. Até esta sexta-feira, o nome de Erundina vinha sendo lembrado por dirigentes do partido, mas a própria deputada evitava tocar no assunto. ?O importante é que a gente se coloca à disposição do partido para garantir respaldo à campanha do Garotinho em São Paulo?, afirmou. Oficialmente, apenas o prefeito de São Vicente, Márcio França, havia anunciado o desejo de ser o candidato do PSB ao governo paulista. Segundo a própria Erundina, porém, França estaria disposto a abrir mão de concorrer ao cargo, caso a ela decidisse candidatar-se. ?Eu sou muito ligada ao Márcio, e ele se colocou (como candidato) apenas para cumprir a resolução do último congresso nacional do partido, que determinou o lançamento de candidaturas próprias nos principais Estados do País em 2002?, explicou. Assim que soube do anúncio de Erundina, Garotinho, que nesta sexta-feira passou a tarde em São Paulo, ligou para ela. Segundo assessores, o governador disse que a deputada é o nome ideal para ampliar a aceitação de sua candidatura entre os paulistas. ?Erundina reúne todas as condições política e eleitoralmente para concorrer ao governo de São Paulo, e, assim como a Rosinha no Rio, ela é fundamental para o Garotinho na campanha em São Paulo?, disse o coordenador nacional de alianças do PSB, Alexandre Cardoso, que também é presidente regional da legenda no Rio. Luíza Erundina disse que não pretende eleger como principal adversário o deputado José Genoíno, candidato do PT ao governo. Ela lembrou que, durante a campanha para a prefeitura paulista, sempre manteve um ?clima de civilidade? com a candidata petista Marta Suplicy. ?Logo na apuração das urnas, eu já havia declarado apoio a ela. Hoje, participamos do governo municipal, ocupando uma secretaria?, lembrou. A deputada ressaltou que a eleição em dois turnos serve, justamente, para que os partidos lancem seus candidatos. ?É importante que os partidos saiam com a suas candidaturas, desde que saibam que, no segundo turno, deveremos estar juntos a partir de compromissos que são construídos no curso da própria campanha?, disse. Ela lembrou que o mesmo pensamento vale para a sucessão presidencial, quando Garotinho enfrentará Lula.