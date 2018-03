Erasmo Dias será enterrado em Santos no final da tarde O corpo do coronel reformado do Exército Antonio Erasmo Dias, de 85 anos, será enterrado às 16h30 de hoje no Cemitério do Paquetá, em Santos, no litoral sul de São Paulo. Ele foi velado durante a madrugada na Assembleia Legislativa, no Ibirapuera, na capital paulista, de onde deve partir para o litoral a partir das 12 horas. Em Santos, ele terá um novo velório, que será realizado no Salão Nobre da Santa Casa, segundo informações da administração do velório. Erasmo Dias morreu ontem à noite vítima de complicações decorrentes de um câncer.