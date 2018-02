Era pós-Lula inquieta PT e desafia Dilma

Em 30 anos de trajetória, é a primeira vez que o PT não terá seu criador como figura central do projeto de poder. Representante do lulismo, que nem sempre está em sintonia com o petismo, Dilma é novata no PT e, antes de ser candidata, nunca havia participado de seus congressos.

Egressa do PDT de Leonel Brizola, ela tem apenas dez anos de filiação e, no mosaico das forças internas, define-se como "independente". É muito próxima do presidente do PT, José Eduardo Dutra; de Antonio Palocci, escolhido para chefiar a Casa Civil, e de José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça. Tem amigos no PT do Rio Grande do Sul e bom trânsito na corrente Democracia Socialista (DS), mas não sabe nem mesmo o nome de todas as tendências.

Insatisfeito com a montagem do ministério, um grupo de petistas já começa a se mexer para pressionar Dilma a abrir mais vagas para o partido e quer discutir os rumos do novo governo. A batalha, agora, é por cargos em poderosas empresas estatais e bancos públicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.