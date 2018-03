Era digital exige mentalidade nova na mídia O maior desafio para a sobrevivência dos meios de comunicação na era digital "é a mudança de mentalidade", advertiu ontem o presidente da Fundação Knight, Alberto Ibarguen, na abertura da Conferência SIP Connect 2015, em Miami. Diante de uma plateia de cerca de 200 pessoas, Ibarguen definiu a razão de ser do encontro: "O desafio é criar uma nova forma de pensar" e formas de engajamento "que tornem as audiências participantes não só do conteúdo mas da própria produção da informação".