Equipes de buscas resgatam 17 corpos do Airbus

A Marinha e a Aeronáutica brasileiras informaram no início da noite deste domingo que foram resgatados 17 corpos dos passageiros e tripulação do voo 447 da Air France, que desapareceu com 228 pessoas a bordo na última segunda-feira.

Além dos corpos, os militares brasileiros informaram que dezenas de novos componentes estruturais da aeronave também foram retirados do oceano Atlântico.

Os cinco primeiros corpos encontrados mais quatro resgatados durante este domingo pelo navio patrulha Grajaú estão na fragata Constituição a caminho de Fernando de Noronha.

Destes nove corpos, quatro são do sexo masculino e quatro do sexo feminino. Um dos corpos não teve o sexo identificado.

Na tarde de domingo outros oito corpos foram resgatados pela fragata da Marinha francesa Ventose. Esta fragata também está levando estes corpos para Fernando de Noronha.

Os corpos foram encontrados na área onde já tinham sido resgatados os primeiros corpos e destroços diretamente ligados ao acidente, no sábado. Esta área fica a 824 quilômetros a nordeste de Fernando de Noronha.

Segundo os militares a fragata Constituição deve chegar a Recife apenas na terça-feira.

Preparo inicial

Em entrevista coletiva no início da noite deste domingo em Recife, Marinha e Aeronáutica brasileiras informaram que em Fernando de Noronha vai ocorrer apenas a preparação pericial inicial dos corpos.

A identificação será feita a partir de um trabalho conjunto dos peritos da Policia Civil de Pernambuco e da Polícia Federal.

Os exames dos médicos legistas e a liberação final dos corpos deverão ocorrer pelo Instituto Médico Legal (IML) de Recife.

Os militares brasileiros informaram ainda que as buscas por mais corpos vão prosseguir ao mesmo tempo que o resgate de componentes do Airbus que já foram localizados.

No total, a operação conta com 14 aeronaves - 12 da Força Aérea Brasileira e duas da França. Ainda participam das operações de resgate cinco navios da Marinha do Brasil e uma fragata da Marinha da França, a Ventose.

Equipes de busca

No sábado, foram encontrados dois corpos e partes da asa do Airbus que desapareceu no Oceano Atlântico entre Rio de Janeiro e Paris.

Os objetos recuperados no sábado foram os primeiros a serem definitivamente ligados ao avião da Air France, quase seis dias depois do desaparecimento.

Os primeiros corpos foram içados d'água a quase 900 quilômetros a nordeste de Fernando de Noronha no início da manhã de sábado

No início da noite de sábado, em uma nova entrevista coletiva, a Força Aérea Brasileira também confirmou que foram encontradas partes da asa do avião e poltronas durante a tarde.

Todo o material recolhido será levado primeiramente para Fernando de Noronha para ser catalogado e, em seguida, para Recife.

Caixas-pretas

Alguns destroços que imaginava-se que eram do AF 447 foram avistados no início da semana, mas foi provado depois que os objetos recuperados não eram do Airbus.

Os esforços da busca também se concentram na procura das caixas-pretas com os registros do voo.

As caixas pretas têm um mecanismo que emite sinais de localização mesmo a 4,3 mil metros abaixo da superfície da água. Não se sabe, porém, se a caixa preta - mesmo que encontrada - sobreviverá à pressão das profundezas.

Autoridades francesas afirmam também que não há garantias de que estes mecanismos ainda estejam presos às caixas pretas, pois podem ter sido separados no impacto da queda.

As autoridades ainda não sabem a causa ou causas do acidente, mas o Airbus estava atravessando uma área de tempestades e turbulência quando desapareceu. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.